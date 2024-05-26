Один из создателей «Губки Боба»: ушел из жизни американский художник Питер Беннетт

Американский художник, арт-директор и режиссер Питер Беннетт ушел из жизни. Поклонникам мультипликации он запомнился как один из создателей сериала «Губка Боб Квадратные Штаны», передает Российская газета.

Художник скончался в пятницу. Об этом через социальные сети сообщили его коллеги. Что стало причиной смерти Беннетта, пока неизвестно.

Главным проектом американского художника стал сериал «Губка Боб Квадратные Штаны». Он трудился над ним с 1999-го по 2014 год. За это время было снято более двухсот эпизодов сериала, спин-офф про Патрика, сериал-приквел и два полнометражных фильма.

Ранее сообщалось о смерти автора песен к фильмам Disney Ричарда Шермана. Композитор, получивший две премии «Оскар», скончался на 96-м году жизни. Последние дни он находился в медицинском центре.