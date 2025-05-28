Получил «Оскар» за лучший короткометражный фильм: канадский аниматор Ко Худеман умер на 85-м году жизни

Канадский аниматор и режиссер Ко Худеман ушел из жизни. Ему было 84 года. Что стало причиной смерти деятеля культуры, пока не известно.

О смерти режиссера сообщил The Hollywood Reporter. По данным СМИ, Ко Худеман скончался в понедельник, 26 мая. Он проживал в Монреале.

Ко Худеман родился в 1940 году. Свою карьеру он начал с создания рекламных роликов. Однако после просмотра фильмов NFB Нормана Макларена — все изменилось. Режиссер эмигрировал в Канаду и стал работать в киноиндустрии. В 1977 году аниматор был удостоен высшей награды. Его короткометражный фильм получил премию «Оскар».

Ранее сообщалось о смерти музыканта, продюсера и лауреат премии «Грэмми» Рика Дерринджера. Он скончался в возрасте 77 лет. Незадолго до ухода из жизни он перенес операцию.