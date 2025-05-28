Опубликовано 28 мая 2025, 12:261 мин.
Недавно перенес операцию: умер певец и лауреат «Грэмми» Рик Дерринджер
Умер в 77 лет певец и лауреат премии «Грэмми» Рик Дерринджер.
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Скончался певец, гитарист, продюсер и лауреат премии «Грэмми» Рик Дерринджер. Ему было 77 лет.
О смерти сообщила «Российская газета».
Дерринджер ушел из жизни во Флориде 26 мая. Рядом с музыкантом находилась жена. О причине смерти ничего неизвестно, при этом ранее артист перенес операцию.
Дерринджер был основателем группы The McCoys. Ее самый известный хит - Hand on Sloopy. В 1965 году композиция заняла первую строчку чарта. Всего на счету коллектива семь песен из «горячей сотни».
Дерринджер выступал в том числе сольно. Был в гастрольном туре с Ринго Старром. Сотрудничал как гитарист с группой Kiss, певицей Барброй Стрейзанд и другими знаменитостями.
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