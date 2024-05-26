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Опубликовано 26 мая 2024, 09:30
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Получил две премии «Оскар»: умер автор песен к фильмам Disney Ричард Шерман

Автор песен к фильмам Disney Ричард Шерман умер на 96-м году жизни .
Получил две премии «Оскар»: умер автор песен к фильмам Disney Ричард Шерман

© Freepik

Американский композитор, писавший песни для фильмов компании Walt Disney, Ричард Шерман ушел из жизни. Ему было 95 лет.

Информация о смерти известного композитора появилась на сайте Walt Disney. В опубликованном сообщении говорится, что Шерман скончался накануне, 25 мая, в субботу. Он находился в медицинском центре в Беверли-Хилз, куда попал с жалобами на самочувствие. Причиной смерти композитора называют болезнь, связанную с возрастом.

За свою профессиональную карьеру Шерман вместе с братом Робертом получил две премии «Оскар» за работу над музыкой к кинофильму «Мэри Поппинс» 1964 года. Кроме того, композиторы трижды забирали престижную премию «Грэмми».

Ранее сообщалось о смерти режиссера Моргана Сперлока. Он известен благодаря своему фильму о вреде «Макдональдса» под названием «Двойная порция».

Источник фото:Freepik
Источник:Walt Disney
Автор:Артем Хохлов
Теги:
смерть
композитор