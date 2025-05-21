Полтора года назад у него родился сын: 31-летний солист Dropout Kings Адам Рэми покончил с собой

Основатель, вокалист и автор песен группы Dropout Kings Адам Рэми покончил жизнь самоубийством. Ему был 31 год. У артиста остался полуторагодовалый сын, передает People.

Вокалиста известной рэп-метал группы не стало 19 мая — за пять дней до 32-летия. Детали смерти Адама не раскрываются. Известно лишь, что звезда страдал от наркотической зависимости. Близкие музыканта оказались «опустошены» его кончиной.

Группа Dropout Kings возникла после распада в 2015 году предыдущей группы Адама под названием The Bad Chapter. У музыкального коллектива вышли два полноформатных релиза. По данным некоторых источников, артисты планировали провести тур по Северной Америке и Европе с мая по август.

Ранее сообщалось о смерти шведского звукорежиссера Майкла Третова. Он плотно сотрудничал с группой ABBA.