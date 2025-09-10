Польский дизайнер и модельер Михал Лоевский скончался накануне вручения ему престижной награды

Польский дизайнер и модельер Михал Лоевский умер в возрасте 51 года. Он ушел из жизни накануне вручения престижной награды KTR Hall of Fame.

Модельер и создатель WHITE CAT STUDIO и бренда UEG является одной из ключевых фигур польской моды и дизайна. Его работы пользуются успехом не только на родине, но и за границей, в том числе и в Японии.

О смерти Лоевского сообщает Goniec. Причина и детали на данный момент не разглашаются.

«Михал Лоевский оставил после себя наследие, которое будет трудно переоценить – как в мире моды, так и в широком понимании изобразительного искусства. Его проекты, сочетающие в себе эстетику с сильным посланием, заставляли относиться к нему не только как к дизайнеру, но и как к визионеру и комментатору реальности», — говорится в материале издания.

Сам художник носил только одежду собственного авторства. Он объяснял это тем, что только в ней он чувствовал себя полностью самим собой.

Ранее мы писали о смерти британского художника-постановщика всех частей про «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей» Стюарта Крэйга.