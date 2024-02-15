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ПОХОРОНИЛИ
Опубликовано 15 февраля 2024, 12:32
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Положили рядом с мамой: пятилетнюю девочку, которую мог убить боец ММА, похоронили

В Новосибирской области простились с девочкой, которую мог убить боец ММА .
Положили рядом с мамой: пятилетнюю девочку, которую мог убить боец ММА, похоронили

© Freepik

Близкие и знакомые простились с пятилетней девочкой в Новосибирской области. Ребенка мог убить боец ММА, которые также подозревается в убийстве матери несовершеннолетней, передает Kp.ru.

Знакомые семьи рассказали журналистам, что сегодня, 15 февраля, состоялись похороны девочки. По их словам, ребенка похоронили вместе с матерью.

В настоящий момент СК России продолжает расследовать гибель женщины и ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье убийство двух лиц. По подозрению в совершении преступления задержан боец ММА. Он пытался покинуть пределы РФ.

На допросе 31-летний мужчина признался в двойном убийстве. Он уже рассказал следователям, что сначала зарезал женщину, а затем задушил ребенка.

Ранее в Красноярском крае задержали маньяка, убившего девочку 17 лет назад. Мужчина расправился с пятиклассницей, а затем спрятал ее труп.

Источник фото:Freepik
Источник:Kp.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
похороны
ребенок
убийство