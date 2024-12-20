«Полная ложь»: первая жена Яниса Тиммы раскрыла, кто на самом деле оплатит его похороны

32-летний Янис Тимма покончил с собой в ночь на 17 декабря. Тело латвийского баскетболиста транспортируют на его родину, в Латвию. Сообщалось, что все расходы, в том числе на похороны, возьмет на себя экс-жена спортсмена Анна Седокова. Но первая супруга Тиммы Сана Оша опровергла эту информацию.

Сана отметила на своей страничке в соцсети, что латвийское общество пожертвовало средства на репатриацию и захоронение останков баскетболиста. Речь идет о 60 тыс. евро. Скорее всего, тело Яниса привезут на его родину на следующей неделе.

Она отметила, что в российских СМИ пишут неправду, имея в виду информацию о пожертвованиях Анны Седоковой.

«Там сообщается полная ложь. Все расходы покрываются и буду покрыты из суммы собранных пожертвований», — добавила бывшая жена Тиммы.

Публичный сбор средств организовал бизнесмен Мартиныш Лаува, который был близок Янису во время его баскетбольной карьеры. Его Сана называет «золотым человеком».

Янис и Сана разорвали отношения в 2019 году. СМИ писали, что баскетболист познакомился с Седоковой и влюбился, оставив женщину с ребенком. У них остался шестилетний сын Кристиан, а Сана уже нашла новую любовь.

Ранее сестра баскетболиста Яниса Тиммы Лелде Жандецка сообщила, что прощание с ним пройдет в Риге. Однако родственница покойного поблагодарила команду Седоковой за помощь с похоронами.