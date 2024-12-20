«Полная ложь»: первая жена Яниса Тиммы раскрыла, кто на самом деле оплатит его похороны
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32-летний Янис Тимма покончил с собой в ночь на 17 декабря. Тело латвийского баскетболиста транспортируют на его родину, в Латвию. Сообщалось, что все расходы, в том числе на похороны, возьмет на себя экс-жена спортсмена Анна Седокова. Но первая супруга Тиммы Сана Оша опровергла эту информацию.
Сана отметила на своей страничке в соцсети, что латвийское общество пожертвовало средства на репатриацию и захоронение останков баскетболиста. Речь идет о 60 тыс. евро. Скорее всего, тело Яниса привезут на его родину на следующей неделе.
Она отметила, что в российских СМИ пишут неправду, имея в виду информацию о пожертвованиях Анны Седоковой.
«Там сообщается полная ложь. Все расходы покрываются и буду покрыты из суммы собранных пожертвований», — добавила бывшая жена Тиммы.
Публичный сбор средств организовал бизнесмен Мартиныш Лаува, который был близок Янису во время его баскетбольной карьеры. Его Сана называет «золотым человеком».
Янис и Сана разорвали отношения в 2019 году. СМИ писали, что баскетболист познакомился с Седоковой и влюбился, оставив женщину с ребенком. У них остался шестилетний сын Кристиан, а Сана уже нашла новую любовь.
Ранее сестра баскетболиста Яниса Тиммы Лелде Жандецка сообщила, что прощание с ним пройдет в Риге. Однако родственница покойного поблагодарила команду Седоковой за помощь с похоронами.