Политолог Глеб Павловский скончался в хосписе накануне 72-летия

Политолог и писатель Глеб Павловский скончался на 72-ом году жизни, находясь в хосписе. В последнее время он был в критическом состоянии из-за тяжелых болезней. Сообщалось, что он перенес инсульт, боролся с онкологией и переставал узнавать близких.

Смерть основателя, директора и совладельца «Фонда эффективной политики» подтвердил его друг Симон Кордонский. Он рассказал, что Павловский ушел из жизни ночью 27 февраля, не справившись с серьезными проблемами со здоровьем.

Отметим, что в последние месяцы жизни политолог перестал выходить на связь со своими поклонниками. О его состоянии знали только самые близкие люди. Подписчики его блога опасались, что Павловский не доживет до своего 72-летия, которое должно было состояться 5 марта. Так оно и случилось.

Глеб Павловский в 90-х был заместителем председателя правления издательского дома «Коммерсантъ», редактором и издателем ежеквартальника «Пределы власти», а также учредителем и соредактором журналистского обозрения «Среда». А с 2005 по 2008 года был ведущим программы «Реальная политика» на телеканале НТВ.

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