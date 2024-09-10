Звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина показала последнее фото с Масляковым

Актриса Екатерина Скулкина, как и многие другие звезды, почтила память создателя и ведущего Александра Маслякова. Юмористка показала последнее фото с телеведущим.

Смерть Александра Васильевича шокировала многих знаменитостей и поклонников. Долгое время он не появлялся на публике и не раскрывал подробности своего состояния здоровья, поэтому, кроме близких, никто и не знал о его тяжелом заболевании – у Маслякова, по данным СМИ, был рак легких.

Когда о кончине телеведущего стало известно, звезды, работавшие с ним, стали делиться воспоминаниями и историями, связанными с Масляковым. Екатерина Скулкина лично знала Александра Васильевича и, как призналась, сильно его любила.

«Слов пока нет! Любила, люблю и буду любить», - написала артистка в социальной сети.