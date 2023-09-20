Похороны Янина будут закрытыми: мать актера объяснила причину

Похороны актера Алексея Янина, умершего 19 сентября в возрасте 40 лет, будут закрытыми. Его мать Ольга Янина объяснила, что на церемонию пустят только родных и друзей.

Подробности узнал сайт Woman.ru.

Ольга Янина призналась, что держится из последних сил. Она готовится к похоронам сына.

«Я держусь, как могу. Похороны будут закрытыми», - сообщила женщина.

Рядом с Яниным последние годы были только члены семьи – 8 лет назад случился инсульт, и актера почти полностью парализовало. Мама ухаживала за артистом, а его жена Дарья работала и оплачивала лечение.

Сейчас вдова занята организацией похорон. Она обратилась в похоронное агентство.

Родственники Янина держат в тайне место похорон – они не хотят лишнего внимания.

О смерти Янина стало известно вечером 19 сентября. Известный актер 20 дней находился в коме. Супруга не ездила в больницу после новости о смерти мужа - она планировала сделать это на следующий день.