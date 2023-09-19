«В больницу не ездила»: как встретила новость о смерти Алексея Янина его жена

Жена актера Алексея Янина, участница «Фабрики звезд» Дарья Клюшникова рассказала, что не ездила в больницу после новости о его смерти. Супруга отправится туда завтра, 20 сентября.

Об этом узнало издание StarHit. Журналисты позвонили Клюшниковой – она плакала в телефонную трубку.

Певица подтвердила информацию о смерти мужа и сообщила, что «сердечко не выдержало». Актер умер после 20 дней в коме и не приходил в сознание.

Родственники навещали Янина в больнице каждый день.

«Пока я не ездила в больницу, сейчас туда уже не пускают. Завтра поеду, будем заниматься похоронами», - поделилась Клюшникова.

Пока неизвестно, где будет похоронен актер – семья не решила точно.

Напомним, о смерти Янина стало известно вечером 19 сентября. Актеру было 40 лет. Последние 8 лет он был прикован к постели и боролся с последствиями инсульта.