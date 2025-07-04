Похороны через 10 дней после свадьбы: вдова погибшего в страшном ДТП футболиста Жоты разрыдалась возле морга

В ночь на 3 июля трагически погиб в ДТП 28-летний футболист английского «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота. Вдова спортсмена Рута Кардозу, на которой он женился 10 дней назад, не смогла сдержать рыданий возле здания морга.

Рута пришла к Институту судебной медицины Саморы на опознание тела супруга на следующей день после аварии. Когда девушка вышла из морга, она еле держалась на ногах и рыдала, видно на кадрах телеканала AS TV. Ее поддерживали близкие, но и у них глаза были полны слез.

Диогу встречался с Рутой на протяжении 10 лет, они воспитывали троих детей, но только недавно решили узаконить отношения. В последнем посте девушки в соцсетях опубликованы кадры со свадебного дня. На торжестве Кардозу выглядела как принцесса. Трогательности моменту добавило видео с маленькой дочкой и сыновьями пары, одетыми в смокинги.

Напомним, 28-летний футболист погиб на западе Испании в провинции Самора вместе со своим братом Андре. По предварительным данным, автомобиль, в котором находились мужчины, пошел на обгон, но в этот момент у него лопнула шина. Машина вылетела с трассы, перевернулась и загорелась. Похороны пройдут 5 июля в португальском городе Сан-Кожме.