Пока муж находился на СВО, в Екатеринбурге кремировали женщину, которую выселяли из единственного жилья с сыном

В Екатеринбурге кремировали и похоронили жену бойца СВО, которую выселяли из единственного жилья с 12-летним сыном. Об этом рассказал сам боец с позывным «Граф» - похороны прошли без него.

Подробности узнал Ura.ru.

«На момент моего приезда в город Аню уже кремировали. Ее похоронили рядом с бабушкой», - сообщил мужчина.

Приехав в город, он пять часов просидел во дворе – не мог зайти в квартиру. Боец признается, что «тяжело было осознать», что женщина умерла. Супруг вспомнил, как жена встречала с улыбкой и ворчала, когда он приезжал неопрятным.

Мужчина говорит, что каждый уголок квартиры хранит память о жене. Он признается: «внутри сердце сжимается от тоски по любимой женщине».

Сейчас семья переживает нелегкий период: у мужчины остается ответственность как перед боевыми товарищами, так и перед 12-летним сыном.

В 2015 году россиянка взяла квартиру в ипотеку. После смерти первого мужа в 2019-м просрочила платежи по кредиту. Квартиру выставили на торги, ее выкупили. Новый собственник требовал освободить жилплощадь. Администрация города обещала выкупить квартиру у нового владельца, о чем договорилась с застройщиком. Но женщина не дождалась передачи прав на недвижимость и умерла 29 октября.