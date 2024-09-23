Поймали хайп: экскурсоводы водят людей на могилу Маслякова, которую разгромил вандал

Акт вандализма спровоцировал сильный интерес к могиле покойного ведущего КВН Александра Маслякова. Этим, по данным mk.ru, воспользовались экскурсоводы. Они начали водить людей к месту.

Сейчас от действий вандала, который разгромил могилу Маслякова, не осталось и следа. Захоронение быстро привели в порядок. Разбросанные цветы положили на место, крест поставили туда, где он был.

Несмотря на то, что никаких следов разгрома уже не осталось, сама по себе могила телеведущего продолжает вызывать интерес. Ситуацией воспользовались экскурсоводы, которые стали водить туда людей.

«Экскурсоводы муссируют тему. Поймали хайп, водят теперь сюда клиентов, рассказывают, что да как происходило. Нам бы хотелось поскорее забыть эту историю», — поделился с журналистами сотрудник кладбища.

Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении парня, разгромившего могилу Маслякова. Его направили в психбольницу с обострением.