Погибшую кремировали: подростку стало плохо на похоронах жертвы обрушения дома в Нижнем Тагиле

Церемония прощания с 16-летней девочкой, погибшей при обрушении дома, состоялась в Нижнем Тагиле. Одному из участников траурного мероприятия стало плохо. Взрослым пришлось вызвать скорую подростку, передает Ura.ru.

Жители города прощались с жертвой обрушения жилого дома в ритуальном комплексе. На церемонии присутствовали как взрослые, так и подростки. Одному из несовершеннолетних стало плохо — мальчик упал в обморок.

После этого школьника привели в чувство и вывели на улицу. Там ему вызвали врачей. Другие участники церемонии в скором времени собрались и поехали на поминки в кафе. Умершую девочку, по данным журналистов, кремировали.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле до взрыва в многоэтажном доме очевидцы видели мужчин, одетых в форму газовщиков. Во время проверки они стучали по трубам, а спустя 15 минут случилась трагедия.