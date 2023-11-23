Погибший в Индии актер Белецкий мог умереть из-за черепно-мозговой травмы

Друг погибшего в Индии молодого российского актера Максима Белецкого рассказал о вероятной причине смерти. По его словам, у артиста была обнаружена черепно-мозговая травма. Об этом он сообщил изданию Газета.Ru. Напомним, что местная полиция выдвинула версию, что у Максима случилась передозировка наркотиками. Однако его близкий товарищ Александр в это не верит. Он заявил, что знал о том, что актер иногда увлекался запрещенными веществами, но погиб он не из-за этого.

«Я узнал от его мамы информацию, что у него черепно-мозговая травма была обнаружена», - отметил собеседник издания.

К слову, новость о кончине Белецкого стала для его друга шоком. Он рассказал, что хорошо знал актера, вместе с ним работал и до последнего считал, что он приедет из Индии домой. Но этого так и не произошло.

Ранее стало известно, что тела Максима Белецкого и его подруги не будут кремированы, пока идет следствие. Обстоятельства смерти возлюбленных все еще выясняют сотрудники правоохранительных органов.