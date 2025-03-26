Погибшая военкор Первого канала Анна Прокофьева собиралась добровольцем на СВО

Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева, которая погибла в Белгородской области при выполнении редакторского задания, собиралась отправиться добровольцем на СВО. Об этом рассказала подруга журналистки Лина Андрейченко.

В беседе с Kp.ru Лина отметила, что Анна была очень скромной девушкой. В студенческие годы она говорила, что не хочет работать на телевидении, так как никогда не любила камеры. Также приятельница погибшей подчеркнула, что корреспондент всегда была патриотичным человеком.

Когда началась специальная военная операция, Прокофьева захотела стать военкором, но ей отказали. Тогда она сама поехала в ДНР и стала освещать события в личном Telegram-канале. Затем ее заметили представители Первого канала.

«В 2023 году она много ездила, сделала массу репортажей. А потом... В декабре на большой пресс-конференции Владимир Путин сказал, что надо бы вытащить женщин-военкоров с передовой. Ну конечно Аню отозвали. Она тогда очень переживала», - рассказала Андрейченко.

Это Анну не остановило. По словам ее подруги, она отучилась на оператора дронов и собиралась подписать контракт с Минобороны. Но весной 2024 года журналистка вернулась к работе корреспондента.

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