Погибшая в ванне с кипятком рэперша Виктория «Пуля» предсказала смерть в треке

В Сети обнаружили трек молодой рэперши Виктории, выступавшей под псевдонимом «Пуля», который посчитали пророческим. Пользователи считают, что она предсказала свою гибель. Напомним, что артистка умерла в ванне с кипятком.

В 2023 году девушка выпустила трек «Bullet Diamond». В нем есть фразы: «Эти строки я никому не посвящаю. Разжигай мое пламя <…> Ты обжегся холодным чаем». А в одном из последних постов Виктория написала: «У огня нет тени».

Артистку нашли мертвой 9 февраля в доме сожителя. Она погибла в ванной, сварившись в кипятке. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

К слову, подруга Виктории делилась с журналистами aif.ru, что у девушки были большие планы на жизнь.

«У Вики была мечта — уехать в большой город, стать знаменитой певицей, выйти замуж за любимого человека и создать крепкую семью. Своей светлой душой и красивыми глазами она заряжала позитивом тысячи людей. Это очень большая потеря», - заявила приятельница погибшей.

Ранее умер актер из «Женатого холостяка» Евгений Головин.