На 77-м году жизни скончался режиссер Николай Досталь
Судился с Михалковым и снял «Штрафбат»: умер режиссер Николай Досталь.
Фото: Александр Орлов/ Starface.ru
Как сообщает издание «РИА Новости», на 77-м году жизни скончался Николай Досталь. Печальную новость подтвердила пресс-служба Союза кинематографистов. Что стало причиной смерти режиссера — неизвестно.
Напомним, что Досталь был выдающимся деятелем кино. Мужчина навсегда вписал свое имя в историю благодаря фильмам «Мелкий бес», «Человек с аккордеоном», «Штрафбат».
Также в биографии режиссера была еще одна яркая деталь, не связанная со сферой искусства. Известно, что Николай судился с Никитой Михалковым. Причиной разбирательств стали 24 миллиона рублей, которые Досталь взял в долг у коллеги.
Редакция «Passion.ru» выражает соболезнования всем близким и родным Николая Досталя!