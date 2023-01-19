На 77-м году жизни скончался режиссер Николай Досталь

Как сообщает издание «РИА Новости», на 77-м году жизни скончался Николай Досталь. Печальную новость подтвердила пресс-служба Союза кинематографистов. Что стало причиной смерти режиссера — неизвестно.

Напомним, что Досталь был выдающимся деятелем кино. Мужчина навсегда вписал свое имя в историю благодаря фильмам «Мелкий бес», «Человек с аккордеоном», «Штрафбат».

Также в биографии режиссера была еще одна яркая деталь, не связанная со сферой искусства. Известно, что Николай судился с Никитой Михалковым. Причиной разбирательств стали 24 миллиона рублей, которые Досталь взял в долг у коллеги.

Редакция «Passion.ru» выражает соболезнования всем близким и родным Николая Досталя!