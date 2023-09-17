Поэт не мог ходить: стали известны подробности смерти Николая Добронравова

Стали известны подробности смерти легендарного поэта Николая Добронравова. Оказалось, что артист переживал непростые времена. Из-за ухудшения здоровья он не мог ходить. А перед кончиной его доставили в реанимацию одной из столичных клиник, передает mk.ru.

Люди из окружения Добронравова поделились подробностями последнего года жизни мужа Александра Пахмутовой. По их словам, поэту приходилось трудно в последнее время. Он вместе с супругой переболел коронавирусной инфекцией. После болезни Добронравов фактически не ходил. В общем его состояние заметно ухудшилось.

Пахмутова всегда была рядом с супругом, отметили приятели семьи. Большую часть времени они проводили в санатории. Это лето они там и прожили. Добронравов находился под присмотром врачей. Медики делали все возможное, но состояние поэта не улучшалось.

В итоге Добронравов оказался в больнице. Его положили в палату интенсивной терапии. К пациенту никого не пускали. Пахмутова дожидалась супруга дома.

Ранее стало известно, что близкие композитора не спешат сообщать ей о смерти мужа. Они опасаются, что состояние Пахмутовой может ухудшиться из-за печальной новости.