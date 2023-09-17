Опасаются реакции: Александре Пахмутовой до сих пор не говорят о смерти Добронравова

Народную артистку СССР Александру Пахмутову хотят оградить от печальных новостей. Ей до сих пор не сообщили о смерти супруга Николая Добронравова, который ушел из жизни накануне, 16 сентября, передает Экспресс газета.

Поэт-песенник прожил в браке с Пахмутовой более 65 лет. В одном из интервью артистка говорила журналистам, что не представляет своей жизни без супруга. По данным СМИ, родственники композитора бояться, как она отреагирует на новость о смерти мужа. Сегодня планируется сообщить Пахмутовой о кончине Добронравова. Для этого к ней приедут знакомые и бригада скорой помощи.

Известный поэт-песенник Николай Добронравов скончался на 95-м году жизни. Долгое время он страдал от тяжелой болезни.

Добронравов начал путь в искусстве с актерства. Он окончил школу-студии МХАТ имени Горького и выступал на сцене Театра юного зрителя. В начале 50-х годов Добронравов встретил свою будущую супругу Александру Пахмутову. В 1956 году они поженились. За годы совместного творчества поэт-песенник и композитор записали множество композиций, который впоследствии стали хитами.