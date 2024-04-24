«Поднимать панику не стоит»: вдова Михаила Горшенева прокомментировала разгром на могиле рок-музыканта

На Богословском кладбище в Санкт-Петербурге осквернили могилу рок-музыканта Михаила Горшенева. Вдова рок-музыканта заявила, что сейчас все убрано и памятник не пострадал.

Ее комментарий приводит сайт 78.ru.

Издание обратило внимание на публикации в соцсетях, на которых видны разбросанные цветы и разрисованные портреты на могиле артиста.

Вдова Горшенева Ольга сообщила, что «все в порядке». Она узнала подробности у руководства кладбища. Также Ольга опровергла факт вандализма.

«На той неделе кто-то устроил беспорядок, раскидал цветы. Но тем вечером всё было убрано. Памятник не пострадал. Никакого факта вандализма не было», - сказала она и добавила, что «поднимать лишний раз панику не стоит».

При этом жители города хотят, чтобы неравнодушные граждане подписали петицию, и в городе обратили внимание на происходящее на кладбище. Там планируют поставить камеры.

Горшенев умер в 2013 году в возрасте 39 лет. Ранее экс-участник группы «Король и шут» Александр Леонтьев заявил, что при живом артисте коллектив бы не распался.