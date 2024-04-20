Бывший участник «Короля и Шута» рассказал о перспективах группы при живом Горшеневе

Певец Александр Леонтьев считает, что группа «Король и Шут» не распалась бы при живом солисте Михаиле Горшеневе. Об этом он сообщил в эфире «Нашего радио».

Лидер группы «Северный флот» считает, что Горшенев помогал доводить его рифы до уровня песни.

«Или вместе со всеми парнями аранжировать то, что он принес», — заявил бывший участник коллектива.

Как пояснил Леонтьев, все участники коллектива прекрасно понимали, что с Горшеневым гораздо легче добиться популярности, поскольку он отдавал всего себя творческому процессу и желал лучшего для своих артистов.

Михаил Горшенев ушел из жизни в возрасте 39 лет в 2013 году. Причиной смерти стала токсическая кардиомиопатия с развитием острой сердечной недостаточности на фоне употребления алкоголя и морфина.

Ранее певец и лидер группы «КняZz» Андрей Князев ответил критикам, обвиняющим его в том, что он эксплуатирует наследие рок-группы «Король и Шут» и «наживается» на этом.