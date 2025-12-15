Под подозрением сын: режиссера фильма «Мизери» Роба Райнера и его жену нашли убитыми

В США нашли убитыми 78-летнего режиссера фильмов «Пока не сыграл в ящик» и «Мизери» Роба Райнера и его 68-летнюю жену Мишель. На их телах криминалисты обнаружили множественные ножевые ранения.

По данным People, трагедия произошла 14 декабря в особняке режиссера в районе Брентвуд в Лос-Анджелесе. К преступлению может быть причастен 32-летний сын пары Ник. По одной из версий следствия, после убийства пожилых родителей он устроил пожар в доме.

Прибывшие на место экстренные службы ликвидировали возгорание, однако обнаруженные тела не сразу смогли идентифицировать, так как они сильно обгорели.

Роб родился в Бронксе, штат Нью-Йорк, в 1947 году. Его отцом был комик Карл Райнер, а матерью — актриса и певица Эстель Лебост.

Райнер прославился после роли Майкла Стивика в ситкоме «Все в семье» и получил две премии «Эмми». Кроме того, он хорошо известен зрителям во всем мире по роли отца главного героя в фильме «Волк с Уолл-стрит».

