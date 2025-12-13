Найден мертвым актер фильмов «Криминальное чтиво» и «Маска» Питер Грин

Звезду фильмов «Криминального чтива» и «Маски» Питера Грина обнаружили мертвым в его нью-йоркской квартире. Ему было 60 лет.

Тело Питера Грина нашли в пятницу, 12 декабря, в его жилье в Нью-Йорке. Поводом для визита полиции стала громкая музыка, которая, по словам соседей, не прекращалась более суток. Это вызвало опасения за состояние хозяина квартиры.

Примерно в 15:25 сотрудники правоохранительных органов вошли в квартиру на Клинтон-стрит, где и обнаружили актера.

«Питер лежал на полу лицом вниз, с травмой лица. Повсюду была кровь», — сообщил один из соседей. Точная причина смерти будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.

Менеджер актера Грегг Эдвардс признался, что новость о случившемся стала для него полной неожиданностью.

«Никто не играл злодея лучше, чем Питер. Но у него была и нежная сторона, которую большинство людей никогда не видели, и золотое сердце», — отметил он в комментарии изданию New York Daily News.

Также стало известно, что уже в январе Грин должен был приступить к съемкам нового триллера «Талисманы», где его партнером по площадке должен был стать Микки Рурк.

За свою жизнь актер снялся в 95 фильмах и сериалах. Благодаря харизматичной внешности ему чаще всего доставались роли отрицательных персонажей — преступников, киллеров и бывших заключенных. Наибольшую известность ему принесли картины «Криминальное чтиво», «Маска», «Бриллиантовый полицейский», «Охотник за головами», «Город лжи», а также сериалы «Полиция Чикаго», «За жизнь» и «Континенталь».

Питер Грин никогда не был женат. У него остались брат и сестра.

