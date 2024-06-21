Звезда «Зачарованных» Шеннен Доэрти назвала причину отказа ее мужа в разводе

Муж больной раком звезды культового сериала «Зачарованные» Шеннен Доэрти не соглашается на развод из-за нежелания платить алименты. Об этом она заявила в иске к нему, пишет People Magazine.

Месячные затраты на лечение актрисы, больной терминальной стадией рака, продолжают увеличиваться, однако ее супруг Курт Исваринко не платит алиментов, поэтому она подала к нему иск.

«Это просто неправльно, чтобы Курту позволялось пролонгировать наш бракоразводный процесс в надежде, что я умру, и ему не придется платить, пока он наслаждается жизнью и избегает ответственности перед своей умирающей женой», - заявила 53-летняя Доэрти в исковом заявлении.

Адвокат Исваренко Кэтрин Хирсима в свою очередь отрицает обвинения. По ее словам, он предлагал соглашение в октябре 2023 года, однако Доэрти отказалась пойти на сделку.

«Курт «не просто ждет, пока Шэннон умрет». Он хочет лучшего дня Шеннен и хочет, чтобы они оставили это дело позади и пошли вперед», - утверждает юрист.

В иске актриса требует от супруга около 15,5 тысяч долларов в месяц, объясняя это тем, что она ее в скором лишат медицинской страховки, поскольку она не работает, а гонорары за трансляции «Зачарованных» все уменьшаются.

Ранее сообщалось, что Шеннен Доэрти собирается распродать свои ценные вещи, включая антиквариат и отправиться в путешествие с матерью, а оставшиеся средства отложить для семьи.

Актриса борется с раком молочной железы 4 стадии уже много лет. Болезнь прогрессирует, и опухоль распространилась на кости.