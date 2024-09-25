Побледнел, успел присесть и умер: сын Романа Мадянова рассказал, как скончался актер

Сын 62-летнего актера Романа Мадянова сообщил, что отцу стало плохо, он побледнел, успел присесть и ушел из жизни. Артисту вызвали скорую, но помочь ему врачи уже не смогли.

Об этом сообщает 360.ru. Издание пообщалось с сыном актера Романом.

По словам родственника, состояние Мадянова ухудшилось в последнее время. Вместе с тем актер «продолжал сниматься и на съемках никого не беспокоил своим недугом настолько, насколько это возможно».

В момент трагедии сына не было рядом.

Напомним, актер скончался 25 сентября. Причиной смерти называют рак легких. На одном спектакле актер вышел к зрителям без волос, однако он категорически опровергал сообщения о раке.