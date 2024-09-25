Опубликовано 25 сентября 2024, 17:331 мин.
Побледнел, успел присесть и умер: сын Романа Мадянова рассказал, как скончался актер
Сын Романа Мадянова рассказал, что побледневший актер успел присесть и умер.
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Сын 62-летнего актера Романа Мадянова сообщил, что отцу стало плохо, он побледнел, успел присесть и ушел из жизни. Артисту вызвали скорую, но помочь ему врачи уже не смогли.
Об этом сообщает 360.ru. Издание пообщалось с сыном актера Романом.
По словам родственника, состояние Мадянова ухудшилось в последнее время. Вместе с тем актер «продолжал сниматься и на съемках никого не беспокоил своим недугом настолько, насколько это возможно».
В момент трагедии сына не было рядом.
Напомним, актер скончался 25 сентября. Причиной смерти называют рак легких. На одном спектакле актер вышел к зрителям без волос, однако он категорически опровергал сообщения о раке.