Побит рекорд Шатунова по цветам: как сейчас выглядит могила актрисы Анастасии Заворотнюк

Спустя три недели после смерти актрисы Анастасии Заворотнюк поклонники продолжают нести цветы к ее могиле. Сейчас место захоронения походит на сад. Об этом сообщает «Экспресс газета».

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» на протяжении пяти лет боролась с глиобластомой – раком головного мозга. Ее муж Петр Чернышев оплачивал дорогостоящее лечение, а врачи делали все возможное, чтобы продлить жизнь артистке. Но весной этого года состояние Анастасии резко ухудшилось, а 28 мая ее сердце остановилось.

Похоронили Заворотнюк на Троекуровском кладбище, несмотря на то, что изначально было выбрано другое место рядом с ее родными. Теперь к могиле актрисы регулярно приходят близкие и фанаты, которые оставляют цветы. Источник сообщает, что раньше «райский сад» напоминал участок, где покоится солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов, но Анастасия «побила его рекорд».

Отметим, что пока на могиле актрисы установлен деревянный крест, а рядом с ним фотография молодой Заворотнюк.

Ранее портал «Страсти» рассказал, как Анастасия Заворотнюк стала известной и как «угасла» за пять лет.