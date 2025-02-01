Побеждала рак: актриса кино, театра и сериалов Таня Радева умерла в 67 лет

Чехословацкая актриса кино, театра и сериалов, артистка дубляжа Таня Радева ушла из жизни. Ей было 67 лет. О смерти сообщили зарубежные СМИ.

В 2004 году у артистки диагностировали онкологическое заболевание. Как Радева потом призналась сама, ей удалось победить рак; лечение прошло успешно. Что стало причиной смерти актрисы, пока не известно. Муж чехословацкой актрисы — болгарский художник Мирослав Радев, передает Российская газета.

Будущая звезда родилась в 1957 году. После завершения обучения в школе она окончила Академию исполнительских искусств в Братиславе. Сначала Таня играла на сцене театра, а потом переключилась на съемки в кино. Ее можно увидеть в таких картинах, как «Шестой приговор», «Охота на ведьм», «Город теней», «Черный пес Абеля», «Бабло» и других проектах.

Ранее сообщалось о смерти солиста классической R&B-группы The Contours Гэри Грира. Коллектив выступает с 1959 года.