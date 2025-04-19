Победил рак, но погиб в ДТП: умер бывший футболист сборной Хорватии Никола Покривач

Умер бывший игрок сборной Хорватии Никола Покривач. 39-летний спортсмен погиб в ДТП неподалеку от города Карловац.

Накануне вечером футболист возвращался с тренировки своего клуба «Войнич». В ДТП столкнулись четыре легковых автомобиля. В результате случившегося умерли два человека. Одним из погибших оказался Никола Покривач.

В некрологе Федерации футбола Хорватии рассказали, что за сборную страны он провел 15 матчей, выступая за различные клубы.

«С 2015 года Покривач боролся с тяжелой болезнью, из-за которой он ушел из профессионального футбола, но затем возобновил футбольную деятельность в клубах низших лиг, что подтвердило его неиссякаемую любовь к футболу», — сообщается в некрологе.

Никола Покривач родился 26 ноября 1985 год в хорватском городе Чаковец. Успешный футболист в 2015 году столкнулся с тяжелой болезнью – ему диагностировали лимфому Ходжкина. Спортсмен направил все силы на лечение, прошел курс химиотерапии. Восстановление заняло много времени, и он нескоро смог вернуться на поле.

Лечение давало результаты, но болезнь вернулась, и тогда футболисту понадобилась пересадка стволовых клеток. Их донором стала мать Николы. Спортсмен говорил, что родительница спасла его, и он ей очень благодарен. С 2021 года Покривач смог вернуться в спорт, но выступал за клубы низших дивизионов. У футболиста осталась 10-летняя дочь Ника.

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