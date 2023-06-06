«По имени назвать никого не могла»: почему Татьяна Пельтцер умирала одна в психиатрической клинике

Актриса Татьяна Пельтцер известна всем любителям советского кино. Звезда получила большую популярность, когда ей было уже 49 лет. 6 июня она бы отмечала свой день рождения. Многие до сих пор не знают, как закончила свою жизнь звезда. Она умирала одна в психиатрической клинике, даже не помня своего имени.

Друзья и коллеги женщины говорили, что у нее был тяжелый характер, но это не мешало окружающим ее любить и уважать. Актриса много снималась и выходила на сцену театра, но в какой-то момент у нее начались проблемы со здоровьем. Женщина еле передвигалась и теряла память, а еще кричала на гримеров и даже хамила им.

Татьяна попала в психиатрическую больницу после того, как соседи забили тревогу. Они на протяжении нескольких часов слышали крики звезды и решили вызвать бригаду скорой помощи. В диагнозе было сказано – мания преследования.

Звезда кино лежала в общей палате для душевнобольных, где было 20 человек. Подруга актрисы Ольга Аросева приехала проведать пациентку и была в ужасе. Она рассказывала, что Пельтцер не узнала ее, но все равно бросилась с объятиями. Она была в залитой кровью рубашке, с расцарапанными руками и лицом. Врач объяснил это тем, что женщина дерется с окружающими ее людьми и даже медперсоналом.

«Ничего страшнее в своей жизни, чем в этой больнице, я не видела. Кругом сумасшедшие старухи шныряли как мыши. А Татьяна прислонилась ко мне и шепчет: «Возьми меня отсюда», – вспоминала Аросева.

В руководстве театра узнали о бедственном положении знаменитости и нашли для нее другую ведомственную больницу. А лучшая подруга уговорила бывшую домработницу актрисы вновь присмотреть за ней. Состояние Татьяны Ивановны ухудшалось, она уже не помнила имен коллег и друзей. Однажды она шла по коридору больницы, споткнулась и упала. Тогда она получила перелом шейки бедра.

Сиделка рассказывала, что перед смертью Пельтцер неожиданно вспомнила ее и назвала «моя».

«Я достала сигарету, и она с большим наслаждением выкурила. Она даже улыбалась, но в глазах уже была какая-то муть. Но по имени назвать никого не могла», – делилась женщина.

Домработница Елена уехала из медицинского учреждения, а через несколько часов ей позвонили и сказали, что актриса умерла.

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