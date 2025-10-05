«По естественным причинам»: 21-летнюю звезду соцсетей нашли мертвой в своем доме

Известная в Гондурасе телеведущая и звезда TikTok Дженнифер Николь Ривас найдена мертвой в своем доме. Ей был 21 год.

Официальная причина смерти не раскрывается. Однако известно, что девушка страдала эпилепсией, она могла получить смертельную травму во время очередного приступа.

Ривас была еще жива, когда ее обнаружили, однако прибывшие по вызову медики констатировали смерть, сообщает Daily Star.

Семья звезды подтвердила наличие у нее заболевания, а местные власти заявили, что смерть Дженнифер наступила по естественным причинам.

Дженнифер Ривас училась на факультете журналистики университета Тегусигальпы, была ведущей местного телеканала CHTV.

