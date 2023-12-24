Племянник актера Стаса Садальского скончался при странных обстоятельствах, об этом сообщает aif.ru.

23 декабря стало известно о смерти 26-летнего Александра Павлуцкого. Молодой человек работал продюсером и был племянников знаменитого актера Стаса Садальского. В соцсетях артист посвятил памяти родственника стихотворение Иосифа Бродского.

«Прощай, Саша. Тщетно драхму во рту твоем ищет угрюмый Харон, тщетно некто трубит наверху в свою дудку протяжно. Посылаю тебе безымянный прощальный поклон с берегов неизвестно каких. Да тебе и неважно», — написал Садальский.

Отметим, что Станислав Садальский отказался комментировать журналистам смерть племянника. Что стало причиной смерти молодого продюсера, не ясно. Ходят слухи о болезненной любви Александра. Якобы, мужчина влюбился в 19-летнюю актрису.

Друзья Павлуцкого также отказались комментировать причины смерти Александра.

«Это было его личное дело! Вам нет необходимости знать что-либо. Если вам нравится копаться в чужом грязном белье, хотя, нет, в данной ситуации было чистое белье», — рассказал один из знакомых мужчины

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