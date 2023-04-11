Племянница Александра Негреба рассказала, почему тело актера не будут хоронить на кладбище

Племянница актера театра и кино Александра Негреба рассказала о том, как будет захоронен ее родственник. Об этом сообщается на сайте Пятого канала.

Отмечается, что тело звезды фильма «Маленькая Вера» будет кремировано, и через неделю прах перезахоронен. По словам племянницы, сегодня, в день прощания, 11 апреля, на кладбище они не поедут.

Актер умер на 62-м году жизни, 9 апреля. Подчеркивается, что он скончался спустя две недели после смерти любимой супруги. По предварительной версии, причиной смерти мог стать рак легких. Звезда продолжительное время боролся с ним.

Александр Негреба получил известность благодаря роли старшего брата главной героини в «Маленькой Вере». Кроме этого, знаменитость снимался в кинокартинах «Москва. Три вокзала», «В Городе Сочи темные ночи», «Зима в раю», и многих других.