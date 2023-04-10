«В окружении близких»: умер гитарист группы ABBA Лассе Велландер

Гитарист группы ABBA Лассе Велландер ушел из жизни после непродолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте РБК со ссылкой на заявление родственников Велландера в социальных сетях.

«В Страстную пятницу Велландер скончался в окружении близких», – написали родные музыканта.

Знаменитость умер в возрасте 70 лет от рака. Отмечается, что о болезни легендарного гитариста стало известно недавно. Но одолеть недуг не получилось.

Лассе Велландер родился в 1952 году. В группе ABBA он начал играть в 1974 году. Участвовал в записи всех восьми альбомов коллектива и гастролировал с ним.

Подчеркивается, что после распада группы он работал со шведскими музыкантами и выпустил альбом.

Ранее сообщалось, что за сутки до дня рождения трагически погибла одна из лучших дикторов отечественного кино.

Российская актриса, профессиональный диктор, мастер закадрового озвучания и дубляжа Елена Шульман попала под троллейбус и умерла за день до своего 54-летия. Она запомнилась многим по ролям в сериале «Шерлок», и «Человек-Паук».

Она там озвучивала Мэри Уотсон (супруга доктора Уотсона) и Мэри Джейн (возлюбленную Питера Паркера).