Платья стали не по размеру, ела очень мало: дворецкий впервые подробно рассказал, как умирала Елизавета II

Дворецкий Пол Баррелл впервые подробно рассказал, как умирала британская королева Елизавета II. Выяснилось, что она мало ела и отказалась от любимых напитков – вместо них употребляла яблочный сок.

Подробности сообщает Daily Mail.

По информации сотрудника, некоторые дни перед смертью королева не могла встать с постели, хотя всегда старалась. Обычно она обедала в 13:00, пила чай в 17:00 и ужинала в 20:15. Однако незадолго до кончины Елизавета II перестала ходить в столовую и была прикована к кровати – еду приносили на подносах в комнату.

Королева Великобритании была вынуждена изменить привычки: она отказалась от мартини, джина с тоником и аперитивов на основе вина. Вместо них правительница пила яблочный сок, а по воскресеньям – томатный, чтобы продлить жизнь.

Издание пишет, что королева угасала на глазах. Платья стали ей не по размеру, королева выглядела все бледнее и худее.

Отмечается, что большинство придворных не знали о смерти Елизаветы II – в тот день 8 сентября 2022 года они занимались обычными делами. Советники королевы не хотели, чтобы новость просочилась до официального объявления.

Сообщается, что члены королевской семьи по одному заходили в комнату, чтобы увидеть королеву, лежащую в постели.

Ранее сообщалось, что король Карл III опубликовал новое фото в годовщину смерти матери.