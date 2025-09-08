Карл III опубликовал новое фото Елизаветы II в третью годовщину смерти королевы

Со дня кончины британской королевы прошло ровно три года. Елизавета II ушла из жизни 8 сентября 2022 года. Ей было 96 лет. В третью годовщину ее смерти монарх Карл III опубликовал в своем личном блоге в соцсети новую фотографию матери.

«В память о королеве Елизавете II, 1926–2022» — подписал пост король.

На новом портрете бабушка принцев Уильяма и Гарри предстала в наряде ярко-синего цвета и шляпке. На груди у нее красуется брошь в тон костюму.

Подписчики королевской семьи отозвались на публикацию Чарльза и с теплом вспомнили о покойной Елизавете. Британцы пишут: «Одна единственная», «Невероятная леди, нам всем повезло жить с ней в одно время», «Память о ней останется на века», «Ее очень не хватает», «Надеюсь, она воссоединилась с Филиппом на небесах».

Елизавета умерла чуть меньше чем через полгода после похорон ее супруга, принца Филиппа, с которым прожила в браке 75 лет. Он скончался 9 апреля 2021 года на 100-м году жизни.

