Плакала только сиделка: как прошли похороны актера Ивана Краско

Бывшая жена Ивана Краско, которая младше на 60 лет, не пришла на его похороны. Об этом сообщает Kp.ru.

В Санкт-Петербурге в Театре имени Комиссаржевской состоялась церемония прощания с Иваном Краско, умершим на 95-м году жизни. По информации источника, проводить актера в последний путь пришли его третья жена Наталья Вяль с сыновьями. Она выделялась фиолетовыми волосами и слушала речи коллег Краско, не проронив слез. Также на траурной церемонии был внук актера, который ни с кем не общался.

Среди тех, кто пришел проститься с Краско, не было его жены, которая младше на 60 лет. Актер прожил с Натальей Шевель 3 года. По информации источника, умерший хотел детей от избранницы, но она не соглашалась.

Как пишет Kp.ru, траурная церемония длилась около часа. Из близкого окружения актера плакала только сиделка. Увидев Краско в гробу в офицерской форме женщина не смогла сдержать слез.

