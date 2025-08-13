«Всегда переживал за солдат»: актер Краско собирался передать при жизни подарок бойцам СВО

В Санкт-Петербургском академическом драмтеатре проходит прощание с Иваном Краско, умершим незадолго до 95-летия. Экс-директор и друг знаменитости Вячеслав Смородинов рассказал на траурной церемонии, что народный артист подготовил подарок для бойцов СВО, но не успел передать его при жизни.

По словам Смородинова, Краско подготовил для российских бойцов переделанный под нужды фронта фургон. Иван Иванович не успел его доделать при жизни, поэтому Вячеслав решил завершить начатое вместе со своим другом, а после передать машину военнослужащим.

Экс-директор артиста расстроился, что Краско не смог принять участие в передаче подготовленного им подарка. Однако Смородинов уверен: Иван Иванович все «видит оттуда». Вячеслав надеется, что автомобиль принесет удачу нашим бойцам.

«Иван Иваныч всегда болел этим и всегда переживал за солдат. И говорил: „Если меня призовут, я всегда готов пойти“», — рассказал Смородинов NEWS.ru, добавив, что Краско был «большим патриотом».

Напомним, Ивана Краско похоронят на Комаровском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге. Родные артиста решили одеть его в военно-морскую форму.