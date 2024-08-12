Вдовец певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов заявил, что ее можно было спасти. Мужчина рассказал о последних днях жизни заслуженной артистки РФ.

Подробности узнал NEWS.ru.

Фирсов заявил, что накануне роковой даты был дома с женой. Он находился в отпуске.

«Вечером выпили, что уж греха таить. Ночью она пошла в ванную и поскользнулась», - сообщил он.

По словам Фирсова, в ванной был порожек, о который можно удариться. Он услышал «грохот и слабый вскрик». Фирсов предлагал вызвать скорую, но певица отказалась.

Затем супруги легли спать, а наутро у певицы разболелась голова. К ним приехала дочь Валентины Анетта. Родственница настояла на госпитализации и отвезла в наркологию, но не трамвпункт.

Фирсов допустил, что опухоль у Легкоступовой формировалась два дня, и отметил: в наркологии другой профиль лечения и травму там не заметили.

«В эти драгоценные часы ее можно было спасти!» - указал он.

Ранее Фирсов заявлял, что отдал наследство родственникам певицы.