Писательница Уршула Козел умерла в 94 года через месяц после дня рождения

Детская писательница Уршула Козел умерла в возрасте 94-х лет. День рождения она отметила 20 июня, а уже спустя месяц ее обнаружили мертвой. Об этом сообщает «Российская газета».

Уршула Козел была популярна в Польше. За свою жизнь она получила большое количество наград в области литературы, в том числе была лауреатом премии «Ника».

Первый творческий сборник писательница опубликовала в 1957-м году. Но известность к ней пришла после выпуска второго – в 1963-м году. Спустя два года Козел выпустила дебютный роман в жанре деревенской прозы.

Уршула писала в основном детские произведения, но пробовала себя и во взрослой литературе. Также она работала над сценариями, по которым в театрах Польши ставили спектакли.

Причина смерти Козел не уточняется. Также неизвестно о дате и месте ее похорон.

Ранее поэтесса Лена Паппа умерла в 93 года. Она скончалась 19 июля, а 22 июля ее похоронили на Первом кладбище Афин.