Госпитализировали две недели назад: 84-летний актер Манучехр Вализаде ушел из жизни

Иранский актер кино и ТВ, диктор и радиоведущий, востребованный артист озвучания и дубляжа Манучехр Вализаде ушел из жизни. Ему было 84 года. Причиной смерти стала болезнь легких, передает Российская газета со ссылкой на зарубежные СМИ.

Артиста госпитализировали две недели назад. Врачи делали все необходимое, чтобы спасти пациента, но в итоге он умер. Два дня назад он скончался в родном Тегеране.

Театром Вализаде заинтересовался в 9 лет. Затем в 16 — он начал профессиональную карьеру артиста радиопостановок. Голосом Манучехра говорят на иранском ТВ мировые звезды. Например, он озвучивал Уилла Смита, Эдди Мерфи, Элвиса Пресли, Киану Ривза в «Матрице» и Антонио Бандераса в рамках франшизы «Шрек».

Ранее сообщалось о смерти 80-летнего актера из сериалов «Отчаянные домохозяйки» и «Касл» Питера Джейсона. Что с ним произошло, пока не уточняется.