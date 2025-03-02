Писал песни Филиппу Киркорову и Азизе: на 68-м году жизни скончался советский композитор Юрий Мартынов

Советский композитор, автор песен, аранжировщик, продюсер, член Союза композиторов России Юрий Мартынов ушел из жизни. Ему было 67 лет. Долгое время младший брат легендарного советского певца Евгения Мартынова страдал от болезни, передает mk.ru.

Юрий родился 1957 году. Профессиональное образование он получил в музучилище по классу фортепиано. Также Мартынов окончил Московскую государственную консерваторию имени Чайковского. Композитор сочинял эстрадную музыку.

Так, композиции Мартынова исполняли Государственный симфонический оркестр московской филармонии и оркестры симфонической и эстрадной музыки Российского и Украинского радио и телевидения. Автор песен писал в том числе для артистов. Например, она сотрудничал с Филиппом Киркоровым и Азизой.

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