Певица Татьяна Анциферова сообщила о гибели падчерицы в Харькове. Знаменитость поделилась откровением с изданием mk.ru.

В начале сентября 2023 года падчерице артистки могло бы исполниться 60 лет. Родственница Татьяны хотела переехать к ней в Москву, однако планам не суждено было сбыться. 10 февраля 2023 года стало известно о ее смерти.

По словам певицы, она тяжело пережила семейную трагедию. Анциферова с досадой сообщила, что ей не удалось проститься и похоронить падчерицу.

«Естественно, никто никуда не ездил и никого не хоронил. Мне очень тяжело говорить на эту тему. Это личная боль и личное страдание», — высказалась знаменитость.

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