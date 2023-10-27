Певица Кристина Дурис внезапно умерла в 38 лет от остановки сердца

Польская певица Кристина Дурис умерла от остановки сердца. Исполнительнице было всего 38 лет, и за неделю до того, как ей стало плохо, она выступала на сцене. Об этом сообщает Voice.

Печальные новости передал фанатам муж артистки Адам Загродский. Он рассказал, что его супругу не смогли спасти врачи. Сначала у нее остановилось сердце, и это повлекло гипоксию головного мозга. Отметим, что из жизни звезда джаза ушла 19 октября.

К слову, смерть Кристины стала для всех большим потрясением, так как никто и не предполагал, что у нее могут быть какие-то проблемы со здоровьем. Дурис много работала, давала успешные концерты. Даже за несколько дней до кончины она выступила перед большим залом.

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