Певец Борхес умер от интоксикации после трех недель в реанимации

После продолжительной болезни скончался бразильский музыкант, певец, гитарист и композитор Борхес. Полное имя исполнителя – Жуан Борхес ди Соуза. Он провел три недели в отделении реанимации с тяжелой интоксикацией, но врачи не смогли его спасти. Об этом сообщает «Российская газета».

Борхес был основателем группы Clube da Esquina — движения, определившего звучание MPB (бразильской популярной музыки) 1970-х годов. Ему принадлежат такие знаковые хиты, как Paisagem da Janela, Para Lennon e McCartney, Clube da Esquina No. 2, Trem de Doido и O Trem Azul.

За свою карьеру музыкант был номинирован на несколько престижных национальных премий, много раз появлялся на телевидении, а его композиции активно используются в саундтреках к фильмам и телесериалам.

