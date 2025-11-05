На 75-м году жизни умер рок-музыкант, экс-участник группы Dragon Роберт Тейлор

Ушел из жизни известный новозеландский рок-музыкант, бывший участник группы Dragon Роберт Тейлор. Он скончался 3 ноября в окружении семьи, сообщает Daily Mail. Ему было 74 года. Причина смерти пока не установлена.

Группа Dragon была основана в Окленде в 1972 году. В ее состав входили басист Тодд Хантер, гитарист Рэй Гудвин, барабанщик Нил Рейнольдс и клавишник Айвен Томпсон.

В 1975-м музыканты переехала в Сидней, Австралия. Песни коллектива регулярно занимали первые строчки в чартах обеих стран. Группа дважды распадался. Тейлор играл в ней в 1974-1979 и 1982-1985 годы. Он стал автором таких хитов, как Magic и This Time.

Коллега Тейлора по группе Dragon, барабанщик Керри Джейкобсон, выразил искренние соболезнования в посте в соцсети.

«Я пишу, чтобы сообщить неожиданную и печальную новость о кончине моего наставника, моего музыкального товарища в самые трудные времена и моего дорогого друга на протяжении десятилетий… незаменимого Роберта Тейлора. Многие восхищались его песнями и музыкальным талантом, и даже спустя столько лет люди по-прежнему с большим почтением отзываются о его таланте и вкладе в австралийскую музыку», — написал артист.

