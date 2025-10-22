Певец Боб Франке попал под мотоцикл и умер от сердечного приступа в 78 лет

В Гватемале скончался американский певец, автор песен и инструменталист Боб Франке. Ему было 78 лет.

За несколько недель до смерти музыкант попал в ДТП. Недалеко от дома его сбил мотоциклист. Франке перенес несколько операций и был выписан из больницы, однако 16 октября у него внезапно произошел сердечный приступ, который и привел к летальному исходу.

Боб Франке эмигрировал из Америки вместе с женой после выхода на пенсию в начале 2025 года. Музыкант рассчитывал провести остаток жизни в Гватемале.

«Мы очень опечалены известием о смерти Боба Франке в Гватемале, куда он недавно переехал с женой Джоан. Он был опорой нашего фолк-сообщества. Его песни вызывали у нас слезы, потому что он писал от всего сердца и души и не боялся глубоко проникать в суть», приводит Marblehead Current слова основателя Me&Thee Энтони Сильва, который знал Франке 40 лет.

В 1969 году Боб окончил университет в Мичигане со степенью по английской литературе.

Франке писал и исполнял музыку 55 лет, выступая в концертных залах, клубах и на улицах по всей Америке. В 1990 году Бостонская музыкальная премия назвала его выдающимся фолк-исполнителем. Он написал около 200 песен и выпустил 12 альбомов. Его песни исполняли многие звезды кантри и фолка.

Ранее в Бразилии трагически погиб футболист Антони Илано, игравший за клуб «Пиауи Эспорте». Ему было 20 лет. Спортсмен возвращался с дня рождения отца на мотоцикле, не справился с управлением и столкнулся со стоявшей у обочины дороги коровой.