Петербургский фотограф-художник Валентин Самарин умер на 97-м году жизни

Умер известный петербургский фотограф-художник Валентин Самарин. Ему было 96 лет.

О кончине художника сообщил Комитет по культуре Санкт-Петербурга. Информация о причинах смерти не уточняется.

Валентин Самарин называл свои фотографии sanki, что означает энергетические проекции метафизического измерения, выявленные фотографическими средствами. Художник плотно вошел в культуру андеграунда после выставки «Под парашютом» в квартире поэта Константина Кузьминского.

Во времена СССР Самарин преследовался КГБ, поэтому он был вынужден эмигрировать в 1981 году, а затем вернулся в Россию. За свою карьеру художник организовал более 90 выставок, став вдохновением для молодых авторов. Помимо этого, культурный деятель принимал участие в акциях в Париже, Ленинграде, Москве, Кельне, Амстердаме и многих других городах.

Ранее умер на 80-м году жизни трижды лауреат премии НИКА и заслуженный деятель искусств России Владимир Персов.